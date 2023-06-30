كينيا ..مصرع 48 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حادث سير

هبة بريس - وكالات

لقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا، مساء الجمعة، ونجم على الأرجح عن فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها واصطدامها بموقف للحافلات، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة فرانس برس إنّ الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو: “وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مصرع 48 شخصا”.

وأضاف أنّ “تقديراتنا تشير إلى وجود شخص أو اثنين عالقين تحت الشاحنة”.

وعن الجرحى، قال “لقد أصيب ثلاثون شخصاً بجروح خطرة وتمّ نقلهم إلى مستشفيات مختلفة”.

ولم يستبعد المسؤول في الشرطة أن “تكون حصيلة الجرحى أكبر”، مشيراً إلى أنّه “في الوقت الراهن الحصيلة المؤكّدة هي 30 جريحاً”.

وبحسب تقارير إعلامية محليّة، فإنّ الأمطار الغزيرة تعرقل عمليات الإنقاذ.

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