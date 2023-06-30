أعمال العنف في فرنسا.. إصابة شخص بجروح خطيرة إثر إطلاق النار من قبل الشرطة ببندقية الكرات

هبة بريس - و م ع

ذكرت يومية (ليست ريبوبليكان) أن شخصا أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار من قبل أحد عناصر وحدة النخبة في الشرطة الوطنية الفرنسية (ريد) ببندقية الكرات الوامضة، في إقليم “مورت وموزيل”، وذلك خلال أعمال العنف التي شهدتها المناطق الحضرية ليلة الخميس- الجمعة، ردا على مقتل مراهق برصاص الشرطة في نانتير.

وأضافت اليومية الفرنسية أن وحدة (ريد) منتشرة بقرب من (مونت سان مارتان)، ولأسباب لم يتم توضيحها بعد، استخدمت بندقية الكرات الوامضة، مسجلة أن إحدى المقذوفات أصابت رجلا بجروح خطيرة، والذي يوجد حاليا في حالة صحية حرجة.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع (20 مينوت)، نقلا عن مصدر أمني، بإصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح خطيرة عندما سقط من سطح متجر في (بيتيت كويفيلي) بإقليم (سين ماريتايم).

وقالت يومية (ميدي ليبر) إن هذا الحادث وقع خلال هجوم على محل من قبل مثيري الشغب، ليلة الخميس إلى الجمعة، مضيفة أن الضحية سقط من ارتفاع 5 أمتار.

وشهدت فرنسا ليلتها الثالثة من مسلسل أعمال العنف الحضري على إثر مقتل قاصر برصاص الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي في نانتير بضواحي باريس، فيما أعلنت السلطات عن اعتقال 875 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

وفي مواجهة مخاطر العنف، فرضت عدة بلديات في المنطقة الباريسية حظر التجول الذي هم، على الخصوص، كلامارت، نويي سور مارن وسافيني لو تومبل، والذي سيظل ساري المفعول إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

وتم توجيه تهمة القتل العمد إلى ضابط الشرطة الذي أردى المراهق بالرصاص، كما وضع المتهم قيد التوقيف الاحتياطي.

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