إنقطاع أخبار 51 مرشحا للهجرة السرية بمنطقة العطاوية يصل قبة البرلمان

هبة بريس - الرباط

على إثر انقطاع أخبار 51 شخصا مرشحا للهجرة السرية بمنطقة العطاوية، وجه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول أسباب غياب الإعلام العمومي عن تناول هذه المحنة، وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وجاء في سؤال النائي البرلماني ، ان منطقة العطاوية برمتها تعيش تحت سقف الخوف والهلع، نتيجة انقطاع أخبار 51 شابا مرشحا للهجرة السرية، وتجتمع أسر الشباب ووعائلاتهم يوميا وسط أجواء يخيم عليها الحزن في ظل هذه الأزمة الصعبة.

وأردف العياشي الفرفار، ان غياب الإعلام الرسمي عن تناول هذه الأزمة وهذه المحنة الجماعية، يزيد من معاناة الأسر وساكنة المنطقة التي تنتظر تنويرها بمختلف الجوانب المرتبطة بهذا الحادث المأساوي لهؤلاء الشباب.

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