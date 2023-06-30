المملكة المتحدة تحذر رعاياها من أعمال الشغب في فرنسا

هبة بريس - و م ع

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها، اليوم الجمعة، من أعمال الشغب في فرنسا، بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.

وأوضحت الخارجية البريطانية أنه منذ 27 يونيو الجاري، اندلعت أعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا، وتحول الكثير منها إلى أعمال عنف استهدفت المتاجر والمباني العامة والسيارات المتوقفة.

وأضافت أنه قد يتعطل السفر على الطرق وقد يتم تقليل خدمات وسائل النقل المحلية، مشيرة إلى أن بعض السلطات المحلية قد تفرض حظر التجول.

ولا يمكن التنبؤ بمكان ووقت أعمال الشغب، ويُنصح بمتابعة وسائل الإعلام وتجنب المناطق التي تحدث فيها أعمال شغب، واتباع نصائح السلطات، وفقا للخارجية البريطانية.

وخلص المصدر إلى أنه يجب على مواطني المملكة المتحدة تجنب حضور الاحتجاجات، وإذا فعلوا ذلك، ينبغي أن يكونوا على دراية بمحيطهم في جميع الأوقات والابتعاد بسرعة في حالة حدوث اضطراب.

وشهدت فرنسا ليلة الخميس-الجمعة ليلتها الثالثة من أعمال العنف في الحواضر بعد مقتل القاصر نائل برصاص الشرطة في نانتير بضواحي باريس، بينما أبلغت السلطات عن اعتقال 667 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

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