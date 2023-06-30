حكومة السويد : نأسف لسحب الرباط سفيرها للتشاور بسبب قضية حرق القرآن

2023-06-30 / 20:12
3
هبة بريس - الرباط

قالت الحكومة السويدية اليوم الجمعة، أنها تسعى إلى الحفاظ على “علاقات دبلوماسية جيدة” مع المغرب .

وأوردت وكالة “اوروبا بريس ” للانباء ان الحكومة السويدية قد اعربت عن أسفها لقرار الرباط استدعاء سفيرها للتشاور “إلى أجل غير مسمى” كبادرة احتجاج بعد حرق نسخة من القرآن مشيرة الى إن “الحكومة تقدر وتعمل على تطوير علاقات ثنائية جيدة مع المغرب”. وأضافت “يؤسفنا أن المغرب قرر استدعاء سفيرها للتشاور”.

وبتعليمات من الملك محمد السادس، استدعت وزارة الخارجية المغربية القائم بأعمال السويد في الرباط، الأربعاء، إلى مقر الوزارة، حيث جرى التعبير عن إدانة المملكة المغربية بشدة للاعتداء على نسخة من المصحف الشريف، ورفضها لهذا الفعل غير المقبول.

كما تم استدعاء السفير المغربي في السويد إلى المغرب للتشاور، لأجل غير مسمى.

وجاء في بيان للخارجية المغربية تلقت “هبة بريس ” نسخة منه “رخصت الحكومة السويدية، مرة أخرى، لتنظيم مظاهرة خلال هذا اليوم تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم”.

وأضاف البيان أن “هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى”.

وأوضح أنه “مهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة المغربية تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة. كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم”.

واستطرد البيان قائلا: إنه وفي مواجهة هذه الاستفزازات المتكررة، التي ارتكبت تحت أنظار ورضا الحكومة السويدية، وبتعليمات سامية من الملك محمد السادس، تم استدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط، اليوم، إلى وزارة الشؤون الخارجية. وخلال هذا الاستدعاء، تم التعبير عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول. كما تم استدعاء سفير الملك في السويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هجرة الأدمغة في المحال الطبي بالمغرب يجر وزير الصحة للمساءلة

هجرة الأدمغة في المحال الطبي بالمغرب يجر وزير الصحة…

2023-06-30 / 22:45
Photo of إنقطاع أخبار 51 مرشحا للهجرة السرية بمنطقة العطاوية يصل قبة البرلمان

إنقطاع أخبار 51 مرشحا للهجرة السرية بمنطقة العطاوية يصل…

2023-06-30 / 21:23
Photo of ردا على سؤال برلماني ..بنموسى : الأخطاء في المقررات مسؤولية الناشرين والمؤلفين

ردا على سؤال برلماني ..بنموسى : الأخطاء في المقررات…

2023-06-30 / 19:21
Photo of مذكرة بحث دولية تقود الى توقيف مغربي بميناء سبتة المحتلة

مذكرة بحث دولية تقود الى توقيف مغربي بميناء سبتة…

2023-06-30 / 19:00
Photo of منظمة غير حكومية تحذر من انهيار القانون والعنف الجنساني في مخيمات تندوف

منظمة غير حكومية تحذر من انهيار القانون والعنف الجنساني…

2023-06-30 / 18:27
Photo of إقبال المغاربة على ” المشمش” الصيفية وهذا ما ينصح به خبراء التغذية

إقبال المغاربة على ” المشمش” الصيفية وهذا ما ينصح…

2023-06-30 / 12:59
Photo of يوم بعد العيد بسطات…جلود الأضاحي بالشوارع وروائحها النثنة مسؤولية من؟

يوم بعد العيد بسطات…جلود الأضاحي بالشوارع وروائحها النثنة مسؤولية…

2023-06-30 / 12:57
Photo of حرق ” متعصبين” للمصحف بالسويد يتصدر عناوين محرك ” غوغل”

حرق ” متعصبين” للمصحف بالسويد يتصدر عناوين محرك ”…

2023-06-30 / 12:37
Photo of تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5% في يونيو

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5% في يونيو

2023-06-30 / 12:34
Photo of هجرة الإطباء” .. فريق برلماني يجر وزير الصحة للمساءلة

هجرة الإطباء” .. فريق برلماني يجر وزير الصحة للمساءلة

2023-06-30 / 12:16

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق