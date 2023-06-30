تشكيلة المنتخب الوطني أمام الكونغو في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس : رياضة

كشف الناخب الوطني عصام الشرعي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مباراته ضد الكونغو، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة.

وضمت التشكيلة الأسماء التالية :

ماغو – الهلالي – لبيب – رياض – حلحال – بوشواري – ترغالين – صلاح – الوزاني – دريوش – طه

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