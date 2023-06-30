تشكيلة المنتخب الوطني أمام الكونغو في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة
هبة بريس : رياضة
كشف الناخب الوطني عصام الشرعي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مباراته ضد الكونغو، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة.
وضمت التشكيلة الأسماء التالية :
ماغو – الهلالي – لبيب – رياض – حلحال – بوشواري – ترغالين – صلاح – الوزاني – دريوش – طه
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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9 تعليقات
موفقين ان شاء الله تعالى..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
يجب ان يكونوا في المستوى..
اللهم وفقها..
سيكون عرس كروي بحول الله وقوته..
الزلزالي غائب عن التشكيلة وبلال الخنوس..
نتمنى ان تكتمل الفرحة بالفوز والبلوغ الى النهائي…
ان شاء الفوز هو شعارنا..
اللهم احفظهم واجعل الفوز نصيبهم..