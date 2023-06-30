ردا على سؤال برلماني ..بنموسى : الأخطاء في المقررات مسؤولية الناشرين والمؤلفين

2023-06-30 / 19:21
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هبة بريس - الرباط

قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الملكية الفكرية للكتاب المدرسي تعود للمؤلفين والناشرين، وانهم هم من يتحملون مضامين الكتاب.

واضاف بنموسى في رده على سؤال كتابي للبرلماني سعيد بعزيز عن الاتحاد الاشتراكي أن:” المؤلفين هم الذين يتحملون مسؤولية مضامين الكتاب إلى جانب الناشرين من أجل تصحيح كل الأخطاء، وكل ما من شأنه أن يمس بثوابت البلاد، تحت الرقابة البيداغوجية والتربوية والقيمية لوزارة التربية الوطنية”.

وأشار بنموسى الى أن وزارته :”دأبت على القيام بمجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية لرصد جميع الأخطاء المحتمل تواجدها في الكتب المدرسية، وعدم تضمينها معلومات غير محينة ومتقادمة أو تتعارض مع ثوابت ومقدسات البلاد، ومع المستجدات الدستورية”.

وأضاف بنموسى ان الوزارة:” راسلت جميع دور النشر من أجل دعوة فرق التأليف والمدققين اللغويين، قصد تحيين المضامين والمعطيات الواردة في الكتب بما ينسجم مع التطورات العلمية والتربوية والبيداغوجية والدستورية”.

ولفت بنموسى إلى أن:” المنافسة وتعددية الكتب المدرسية تعد من المبادئ الناظمة التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية حسب منطوق الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية، المادة 108.”

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‫2 تعليقات

  1. انت مهمتك النهب والسرقة لعنة الله عليكم، وزراء بلداء ، قريبا ساعتكم ،نتمنى ان تأخذ العبرة من الشعب الفرنسي الحر ،

  2. أليس دور الوزارة هي تقييم ومراقبة الكتب المدرسية قبل المصادقة عليها؟ ارم الجمرة من دارك فإن سقطت في منزل أخيك فلا بأس

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