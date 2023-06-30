مذكرة بحث دولية تقود الى توقيف مغربي بميناء سبتة المحتلة

2023-06-30 / 19:00
0
هبة بريس - متابعة

قادت مذكرة بحث دولية الى توقيف شخص يحمل الجنسية المغربية، من طرف السلطات الإسبانية بميناء سبتة المحتلة

وقالت مصادر صحفية بسبتة المحتلة أن مذكرة بحث دولية صادرة من طرف السلطات البلجيكية ادت الى توقيف المعني بالأمر وهو بصدد ركوب باخرة في ميناء سبتة المحتلة متوجهة إلى ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا.

ووفق ذات المصادر، فإن الموقوف مطلوب للسلطات البلجيكية في جرائم متعلقة بالقتل والاغتصاب، وقد تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ردا على سؤال برلماني ..بنموسى : الأخطاء في المقررات مسؤولية الناشرين والمؤلفين

ردا على سؤال برلماني ..بنموسى : الأخطاء في المقررات…

2023-06-30 / 19:21
Photo of منظمة غير حكومية تحذر من انهيار القانون والعنف الجنساني في مخيمات تندوف

منظمة غير حكومية تحذر من انهيار القانون والعنف الجنساني…

2023-06-30 / 18:27
Photo of إقبال المغاربة على ” المشمش” الصيفية وهذا ما ينصح به خبراء التغذية

إقبال المغاربة على ” المشمش” الصيفية وهذا ما ينصح…

2023-06-30 / 12:59
Photo of يوم بعد العيد بسطات…جلود الأضاحي بالشوارع وروائحها النثنة مسؤولية من؟

يوم بعد العيد بسطات…جلود الأضاحي بالشوارع وروائحها النثنة مسؤولية…

2023-06-30 / 12:57
Photo of حرق ” متعصبين” للمصحف بالسويد يتصدر عناوين محرك ” غوغل”

حرق ” متعصبين” للمصحف بالسويد يتصدر عناوين محرك ”…

2023-06-30 / 12:37
Photo of تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5% في يونيو

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5% في يونيو

2023-06-30 / 12:34
Photo of هجرة الإطباء” .. فريق برلماني يجر وزير الصحة للمساءلة

هجرة الإطباء” .. فريق برلماني يجر وزير الصحة للمساءلة

2023-06-30 / 12:16
Photo of في عيد الأضحى …”البام” يطوي خلافاته مع رئيس مقاطعة عين السبع

في عيد الأضحى …”البام” يطوي خلافاته مع رئيس مقاطعة…

2023-06-30 / 12:01
Photo of وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع المغرب

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع المغرب

2023-06-30 / 09:36
Photo of طقس الجمعة …أجواء حارة بكل ربوع المملكة

طقس الجمعة …أجواء حارة بكل ربوع المملكة

2023-06-30 / 09:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق