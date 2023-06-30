مذكرة بحث دولية تقود الى توقيف مغربي بميناء سبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

قادت مذكرة بحث دولية الى توقيف شخص يحمل الجنسية المغربية، من طرف السلطات الإسبانية بميناء سبتة المحتلة

وقالت مصادر صحفية بسبتة المحتلة أن مذكرة بحث دولية صادرة من طرف السلطات البلجيكية ادت الى توقيف المعني بالأمر وهو بصدد ركوب باخرة في ميناء سبتة المحتلة متوجهة إلى ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا.

ووفق ذات المصادر، فإن الموقوف مطلوب للسلطات البلجيكية في جرائم متعلقة بالقتل والاغتصاب، وقد تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

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