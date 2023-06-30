اندلاع حريق مهول بغاية “عين حمراء” بالفحص أنجرة والسلطات تستعين بطائرات “الكنادير”

2023-06-30 / 18:14
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هبة بريس - مكتب طنجة

أفادت مصادر محلية بأن حريقا مهولا اندلع، في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، بغابة “عين حمراء” التابعة ترابيا لنفوذ اقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة.

ووفقا لما أوردته مصادر “هبة بريس “، فان فان الحريق استعر بشكل كبير بالغطاء الغابوي ، ما اضطر السلطات الى تعبئة طائرتين من نوع “كنادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية، حيث نفذت عدد من الطلعات قصد تطويق الحريق.

كما تم تسخير شاحنات صهريجية والعشرات من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات ومكافحة التصحر وعناصر القوات المساعدة، بإشراف من السلطات الإقليمية والجهوية.

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