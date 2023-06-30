A picture taken on October 12, 2017 shows the flags flying in front of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) headquarters in Paris. The United States said on October 12, 2017 that it was pulling out of the UN's culture and education body, accusing it of "anti-Israel bias" in a move that underlines Washington's drift away from international institutions. (Photo by JACQUES DEMARTHON / AFP)

واشنطن تعود إلى اليونسكو بعد الانسحاب في عهد ترامب

2023-06-30 / 15:34
0
هبة بريس

عادت الولايات المتحدة رسميا الى منظمة اليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارئ لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها في باريس.

وقال رئيس المنظمة البرازيلي سانتياغو إيرازابال موراو على وقع التصفيق “تم تبني القرار”.

وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت وعارضت عشر دول بينها إيران وسوريا والصين وخصوصا روسيا.

والولايات المتحدة عضو مؤسس لليونسكو وكانت من أهم المساهمين في ميزانية الهيئة حتى عام 2011، عندما منحت المنظمة الأممية فلسطين عضوية كاملة. أدى ذلك إلى وقف مساهماتها بموجب قانون الولايات المتحدة.

وقبل تعليق مساهماتها في 2011، كانت الولايات المتحدة تدفع حوالى 22 في المئة من ميزانية اليونسكو أي ما يعادل 75 مليون دولار.

وذهب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبعد من ذلك عبر الإعلان في 2017 بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اليونسكو إلى جانب إسرائيل، متهما الهيئة بالتحيز ضد الأخيرة. ودخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ عام 2018.

وتقدر الأموال التي تدين بها الولايات المتحدة لليونسكو في الفترة بين 2011 و2018 اليوم بنحو 619 مليون دولار، أي أكثر من ميزانية اليونسكو السنوية وقدرها 534 مليون دولار.

وانسحبت الولايات المتحدة في السابق من اليونسكو عام 1984 وعادت إلى المنظمة بعد غياب استمر نحو 20 عاما في أكتوبر 2003.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حزن في مصر بعد وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي في البناء

حزن في مصر بعد وفاة مدير مدرسة أثناء عمله…

2023-06-30 / 16:01
Photo of إسبانيا تتولى رئاسة “الاتحاد الأوروبي”

إسبانيا تتولى رئاسة “الاتحاد الأوروبي”

2023-06-30 / 15:27
Photo of الأمم المتحدة: على فرنسا أن تعالج العنصرية في صفوف قوات الأمن

الأمم المتحدة: على فرنسا أن تعالج العنصرية في صفوف…

2023-06-30 / 14:57
Photo of بعد حادثة حرق المصحف والطلب العراقي.. رسالة من الخارجية السويدية لبغداد

بعد حادثة حرق المصحف والطلب العراقي.. رسالة من الخارجية…

2023-06-30 / 14:33
Photo of حرق المصحف الشريف..اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

حرق المصحف الشريف..اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

2023-06-30 / 11:03
Photo of العنف في فرنسا.. إصابات واعتقالات وماكرون يعقد اجتماعا لخلية الأزمة

العنف في فرنسا.. إصابات واعتقالات وماكرون يعقد اجتماعا لخلية…

2023-06-30 / 10:29
Photo of تطعيم جديد ضد كورونا.. من يجب أن يحصل عليه؟

تطعيم جديد ضد كورونا.. من يجب أن يحصل عليه؟

2023-06-30 / 10:08
Photo of في 6 أشهر.. باكستاني يمشي 5 آلاف كم لأداء فريضة الحج

في 6 أشهر.. باكستاني يمشي 5 آلاف كم لأداء…

2023-06-30 / 09:09
Photo of بسبب الاحتجاجات ضد الشرطة ..تعليق خدمة الحافلات والترامواي في “إيل دو فرانس” بفرنسا

بسبب الاحتجاجات ضد الشرطة ..تعليق خدمة الحافلات والترامواي في…

2023-06-29 / 22:18
Photo of الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على “إحراق القرآن”

الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على “إحراق القرآن”

2023-06-29 / 21:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق