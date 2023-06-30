بايتاس يحضر حفل استقبال أقامه ولي العهد السعودي بمشعر منى

هبة بريس _ الرباط

حضر مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، حفل الاستقبال السنوي، الذي أقامه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الخميس 29 يونيو، بالقصر الملكي بمنى، على شرف كبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

وتقدم بايتاس، خلال هذا الحفل الذي حضره أيضا سفير المغرب لدى الرياض مصطفى المنصوري، للسلام على سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. كما تقدم للسلام على ولي العهد السعودي عدد من ملوك ورؤساء الدول من بينهم الملك عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، والرئيس السينغالي ماكي سال ورئيس جمهورية بنغلاديش محمد شهاب الدين رئيس، والرئيس الباكستاني عارف علوي.

وقال ولي العهد السعودي في كلمة بالمناسبة إن “المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بهما، وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها، واتخذت الجهود كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0