تقرير: “ضربة قوية” لصفقة انتقال حكيم زياش للنصر السعودي

هبة بريس

أفادت تقارير صحافية أن صفقة انتقال الجناح المغربي حكيم زياش للدوري السعودي تعرضت في اللحظات الأخيرة لـ “ضربة قوية” قد تهدد عملية انتقاله لنادي النصر.

وقالت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية إن الفحوصات الطبية أظهرت أن نجم نادي تشيلسي الإنكليزي يعاني من مشاكل الركبة، مما يعني أن انتقاله لصفوف النادي بات محل شك كبير.

وكان خبير الانتقالات الإيطالي فابريزو رومانو كشف في وقت سابق أن زياش البالغ من العمر 30 عاما قريب جدا من الانتقال لصفوف النصر ليلعب الى جانب كريستيانو رونالدو في صفقة قدرت قيمتها بـ17 مليون جنيه إسترليني وعقد يستمر لغاية عام 2026.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها زياش في الانتقال من نادي تشيلسي بعد أن تعرض لذات المشكلة في يناير الماضي عندما حاول الانتقال على سبيل الإعارة لنادي باريس سان جيرمان.

في حينها ذكرت التقارير أن الفحص الطبي أظهر أيضا أن اللاعب يعاني من مشكلة في الركبة، لكنه مع ذلك قرر المضي قدما في الصفقة.

وفي النهاية لم تتم صفقة الانتقال بعد أن تأخر نادي تشيلسي في إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة قبيل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

ويستمر عقد زياش، الذي يعاني في الحصول على مكانة أساسية في تشكيلة تشيلسي، مع النادي اللندني لغاية عام 2025

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