يوم بعد العيد بسطات…جلود الأضاحي بالشوارع وروائحها النثنة مسؤولية من؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أصبح التخلص من النفايات قضية لا تؤرق المسؤولين فقط، بل حتى جمهور المواطنين والمجتمع المدني، الكل يسعى إلى التعامل معها بما يحقق الأمن البيئي والصحي، وهو ما يتطلب حسن تدبير للنفايات بمختلف أنواعها وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بتدبيرها على المستويين الوطني والمحلي.

هنا بمدينة سطات وعلى غرار باقي المدن المغربية، الملاحظ هو ذلك التسيب المسجل على مستوى التعامل مع النفايات نتيجة غياب وعي وإحساس للساكنة بالخطر القادم من انبعاث روائحها النثنة ” جلود الأضاحي المنتشرة بالشوارع”، كمثال على ذلك…

فمن الناس من ربط الأمر بغياب الحس البيئي لدى بعض ممتهني جمع الجلود يوم العيد الذين يقومون بفرز الأحسن منها والتخلص من الباقي، ومن الناس من عزى الامر إلى ممارسات بعض المواطنين الذين لا يحسنون التعامل مع النفايات اذ يسارعون إلى التخلص منها ولو على حساب فضائهم البيئي والصحي….

كل ذلك يبقى قائما على الرغم من مجهودات عمال النظافة الذين واجهوا خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى مجموعة من الإكراهات التي تعيق عملهم، وتتعلق بعدم احترام أوقات إخراج النفايات و بقايا الباعة المتجولون الذين يرمون ببقاياهم أمام بوابات وساحات الأسواق الأسبوعية التي أصبحت عبارة عن مطارح عشوائية، بالإضافة إلى تربية الأغنام وخاصة بالأحياء الهامشية، حيث يقوم السكان بإفراغ الحاويات على الأرض لإطعام مواشيهم…

يوم واحد بعد العيد، بدت بعض شوارع المدينة ” شارع الجيش الملكي”، نموذجا، وكأنها تحولت إلى أكبر مطرح للنفايات بقايا الذبائح وجلودها ضمن خلطة تزكم الأنوف وتستقطب أسرابا من الذباب زاد من حدة ذلك ارتفاع درجة الحرارة، وما يشكله الواقع من تهديد سلبي على جمالية المدينة وصحة المواطنين.

وقد حذر مهتمون من انتشار ظاهرة المطارح العشوائية التي يخلقها المواطنون غير المراقبة والقريبة من الأحياء السكنية، ناهيك عن عمليات حرق الأزبال بدون احترافية التي تتم من طرف البعض، وما ينتج عن ذلك من تسرب الأدخنة إلى المنازل والخطر القائم على صحة المواطنين، على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف العاملين بقطاع النظافة بالمدينة وانخراطهم في جمع النفايات.

إن المشاكل التي تطرحها النفايات الصلبة وبالأخص النفايات المنزلية، وتأثيرها على الجانب البيئي والصحي والاقتصادي، لهي إشارة إلى التحديات التي يجب أن يواجهها الجميع، بغية العمل على جعل مدينة سطات نظيفة وصحية، ونجاح ذلك لا يتأتى إلا بتظافر جهود الجميع من مسؤولين ومجتمع مدني ومواطنين وفق رؤية موحدة ومقاربة تشاركية.

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