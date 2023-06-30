إقبال المغاربة على ” المشمش” الصيفية وهذا ما ينصح به خبراء التغذية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في المغرب ، يمتد موسم جني ثمار المشمش خلال فصل الصيف من شهر يونيو إلى نونبر المقبل. وتبدأ عملية جني الثمار عندما تكون ناضجة تمامًا.

و مع نضوج الثمرة ، يتغير لونها من الأخضر إلى البرتقالي المصفر. يتم التجميع يدويا ليتم بعد ذلك توجيهها للاسواق داخل المملكة وخارجها.

أعلن خبراء في التغذية و الأمراض الباطنية، أن المشمش من الفواكه المفيدة، ومع ذلك من الأفضل عدم الإفراط بتناوله.

وتشير دراسات لخبراء، أنه لا ينصح بتناول أكثر من 200-300 غرام من المشمش في اليوم.

ووفقا لتلك الدراسات يشير مظهر المشمش إلى جودته. فمثلا يجب أن يكون لونه متجانسا، ويمكن أن تكون هناك بقع حمراء او صفراء. ويجب أن تكون الثمار مرنة وليس طرية جدا أو صلبة.

وتضيف الدراسة العلمية “تحتوي ثمار المشمش الطازجة والمجففة على مواد مفيدة: فيتامينات مجموعة B، C، E، K، و حمض النيكوتين، والعناصر المعدنية المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، اليود ، الفوسفور، و الأحماض العضوية: الستريك، السكسينيك، الماليك. كما يحتوي المشمش على الجلوكوز والسكروز والفركتوز والعفص والبكتين والفلافونويد والألياف الغذائية”.

ويساعد المشمش أيضا على تطبيع عمل الأمعاء ويحسن عملية إنتاج الدم ويقوي جدران الأوعية الدموية وله تأثير منشط ومضاد للأكسدة. وتناول 100 غرام من المشمش يوفر 70 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم.

وتقول نفس الدراسة أنه “يجب الامتناع عن تناول المشمش، في الحالات التالية: وجود رد فعل تحسسي، قرحة المعدة، التهاب المعدة والأمعاء. وبالإضافة إلى ذلك ، لا ينصح بتناول المشمش في حالة وجود أمراض الغدد الصماء مثل أمراض الغدة الدرقية وداء السكري، وأمراض الكلى والقلب”.

وتجدر الإشارة إلى أن حبات المشمش تستخدم على نطاق واسع في الطب ومستحضرات التجميل. مع العلم أن لبعض حبوب المشمش مذاق مر سببه مادة أميغدالين التي هي مصدر حمض الهيدروسيانيك- سم عضوي.

وتقول: “إذا تم تناولها بكميات كبيرة ، يمكن أن تسبب التسمم ، لذلك إذا صادفت حبة ذات طعم مر واضح، فمن الأفضل عدم تناولها. وبالطبع يمكن تناول حبوب المشمش ولكن بكمية محدودة جدا 2-3 حبة في كل مرة. تحتوي هذه الحبوب في تركيبها على مواد مفيدة: فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية وبفضل ذلك لها خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة”.

ووفقا لها، لا ينصح بتناول حبوب المشمش في حالة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، وكذلك الأطفال والنساء الحوامل.

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