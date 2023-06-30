حرق ” متعصبين” للمصحف بالسويد يتصدر عناوين محرك ” غوغل”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تصدرت دولة السويد محركات البحث في جوجل، بعد أن تخادلت الحكومة السويدية في منع متطرف بـ حرق المصحف الشريف أمام 200 شخص مسلم.

وتصاعدت في نفس الوقت مطالب بقطع المنتجات السويدية كأقل رد على حرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم في مشهد استفز اكثر من مليار مسلم عبر العالم ومعهم مناهضي التطرف والعصبية .

وقد أثار حرق المصحف بدولة السويد غضب الأمة الإسلامية في كافة بلدان العالم، بعد أن سمحت لمتطرف بحرق المصحف الشريف أمام المسلمين، خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

ومن ضمن تداعيات هذه الواقعة أن طالب البرلمان العربي بقطع العلاقات مع السويد ومعها المنتجات التي تصدرها للدول الاسلامية، بل وصل الامر ببعض الحكومات أن طالبت مواطنيها بعدم السفر إلى البلد، كما طلب باتخاذ مواقف جادة، لنصرة الدين الإسلامي، بعد حرق المصحف الشريف في السويد.

حرق المصحف في السويد… المغرب يستدعي سفيرها بالعاصمة الرباط

إستدعت المملكة المغربية، بعد واقعة حرق المصحف بدولة السويد، القائم بأعمالها بالعاصمة الرباط

وأعلنت الخارجية المغربية أنه تم استدعاء القائم بأعمال السويد لدى الرباط، والسفير المغربي بستوكهولم للتشاور، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس بعد إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم.

– مصر تدين المتطرفين بإحراق المصحف في السويد

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية يوم امس الخميس بيان، تعبر فيه عن بالغ إدانتها لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف اليوم بالعاصمة السويدية بـ ستوكهولم.

وأوضح البيان الصادر عن مصر أن هذا فعل مخز، يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج من مشاعر الكراهية بين الشعوب.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إحراق المصحف الشريف وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم ازدراء الأديان مؤخراً في بعض الدول الأوروبية، مؤكدةً رفضها التام لكافة الممارسات البغيضة التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية للمسلمين.

وشددت مصر على مسئولية الدول في منع دعوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقف تلك الممارسات التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدةً ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.

– إحراق المصحف الشريف في السويد من لاجئ أصله عراقي

كشفت تقارير صحفية يوم امس الخميس أن الشخص، الذي قام بإحراق المصحف الشريف في السويد، هو لاجئ من أصل عراقي، ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أحرق المصحف.

ومن جهته وفي أول رد برلماني دولي، استنكر مجلس النواب الروسي«الدوما» واقعة حرق المصحف الشريف، مؤكدين أنه يمثل إهانة لمقدس لدى المسلمين، كما أدانت الإمارات العربية المتحدة واقعة حرق المصحف الشريف، واستدعت السفيرة السويدية بالإمارات، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على حرق المصحف في السويد.

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