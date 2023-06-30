في عيد الأضحى …”البام” يطوي خلافاته مع رئيس مقاطعة عين السبع

2023-06-30 / 12:01
0
هبة بريس- الدار البيضاء

كشفت مصادر مطلعة، أنه ومن أجل رأب الصدع بين مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة عين السبع ،انعقد بالأمس الأربعاء لقاء للصلح بين رئيس المقاطعة ومستشاري فريق الأصالة والمعاصرة.

وأضاف ذات المصدر أن اللقاء الذي حضرته فعاليات مدنية وسياسية محلية، عرف نقاشا صريحا وواضحا استحضر أساسا المصلحة العامة لساكنة عين السبع إضافة إلى التذكير بالتعاقدات التي تمت بلورتها بمناسبة تشكيل الاغلبية.

وتعهد كل من يوسف الحسينية رئيس المقاطعة وكريم الكلايبي نائبه الأول على تذويب الخلاف وطي صفحة الماضي و فتح مرحلة جديدة من العمل التشاركي على أسس أكثر صلابة وانسجام و هو ما اعتبره الحاضرون بداية لانطلاقة فعلية لتدبير الشأن المحلي بعين السبع الأمر الذي يعد بدينامية قوية ونفس جديد سيساهمان في إخراج عدد مهم من المشاريع التنموية وتحقيق النهضة المنشودة للمنطقة وساكنتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هجرة الإطباء” .. فريق برلماني يجر وزير الصحة للمساءلة

هجرة الإطباء” .. فريق برلماني يجر وزير الصحة للمساءلة

2023-06-30 / 12:16
Photo of وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع المغرب

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع المغرب

2023-06-30 / 09:36
Photo of طقس الجمعة …أجواء حارة بكل ربوع المملكة

طقس الجمعة …أجواء حارة بكل ربوع المملكة

2023-06-30 / 09:01
Photo of الأزهر الشريف يشيد بموقف المغرب من إحراق القرآن بالسويد

الأزهر الشريف يشيد بموقف المغرب من إحراق القرآن بالسويد

2023-06-29 / 22:51
Photo of الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى على أبواب أوروبا “غير مقبول”

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى على أبواب أوروبا “غير…

2023-06-29 / 22:02
Photo of رئيس ودادية سكنية بتمارة يستخف بمقررات قضائية

رئيس ودادية سكنية بتمارة يستخف بمقررات قضائية

2023-06-29 / 20:34
Photo of ظهور “السفاح الأوركا” بأحد شواطئ طنجة يُثير ذعر مصطافين

ظهور “السفاح الأوركا” بأحد شواطئ طنجة يُثير ذعر مصطافين

2023-06-29 / 20:26
Photo of رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة حرق نسخة من القرآن في السويد

رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة حرق نسخة من القرآن…

2023-06-29 / 19:14
Photo of تخصيص 200 مليون درهم هذه السنة للوقاية من حرائق الغابات وتوفير التجهيزات

تخصيص 200 مليون درهم هذه السنة للوقاية من حرائق…

2023-06-29 / 19:01
Photo of إحراق نسخة من القرآن إحراق للإنسانية

إحراق نسخة من القرآن إحراق للإنسانية

2023-06-29 / 18:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق