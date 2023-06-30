في عيد الأضحى …”البام” يطوي خلافاته مع رئيس مقاطعة عين السبع

هبة بريس- الدار البيضاء

كشفت مصادر مطلعة، أنه ومن أجل رأب الصدع بين مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة عين السبع ،انعقد بالأمس الأربعاء لقاء للصلح بين رئيس المقاطعة ومستشاري فريق الأصالة والمعاصرة.

وأضاف ذات المصدر أن اللقاء الذي حضرته فعاليات مدنية وسياسية محلية، عرف نقاشا صريحا وواضحا استحضر أساسا المصلحة العامة لساكنة عين السبع إضافة إلى التذكير بالتعاقدات التي تمت بلورتها بمناسبة تشكيل الاغلبية.

وتعهد كل من يوسف الحسينية رئيس المقاطعة وكريم الكلايبي نائبه الأول على تذويب الخلاف وطي صفحة الماضي و فتح مرحلة جديدة من العمل التشاركي على أسس أكثر صلابة وانسجام و هو ما اعتبره الحاضرون بداية لانطلاقة فعلية لتدبير الشأن المحلي بعين السبع الأمر الذي يعد بدينامية قوية ونفس جديد سيساهمان في إخراج عدد مهم من المشاريع التنموية وتحقيق النهضة المنشودة للمنطقة وساكنتها.

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