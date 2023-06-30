“المتعجلون” من الحجاج يبدؤون برمي الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع

هبة بريس _ الرباط

بدأ حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، برمي الجمرات في مشعر منى، مع بداية ثاني أيام التشريق، اليوم الجمعة 30 يونيو، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، ليغادر الحجاج المتعلجون مكة المكرمة صباح اليوم.

ففي ثالث أيام العيد وثاني أيام التشريق، يحزم غالبية حجاج بيت الله الحرام، أمتعتهم استعداداً لمغادرة المشاعر في “يوم التعجل”، الجمعة، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف في يوم الحج الأكبر على صعيد عرفات، ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للسنة النبوية المشرفة، وسط خطط حكومية وقائية لتيسير عمليات التفويج والرمي.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، المعروف بيوم النحر، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، يقضيها الحجاج بمشعر منى، وتعرف أيضاً بالأيام المعدودات.

وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات وسط مشعر منى، لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل جاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين البدء في الخطة التشغيلية الثانية في استقبال وتفويج وحركة الحجاج في المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع بكل يسر وسهولة، وذلك بالتكاملية والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والأمنية المشاركة في الحج.

وفي المجال التوعوي، استطاعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بث أكثر من 17 مليون رسالة نصية توعوية موجهة للحجاج، وذلك عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالسعودية لجوالات الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية استفاد منها 5 ملايين شخص منذ بدء موسم الحج، وحتى يوم العاشر من ذي الحجة لعام 1444هـ، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

وتضمن محتوى الرسائل التي بثتها الوزارة، إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.

كما تواصل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية تقديم خدماتها العلاجية للحجاج، ويضم مشعر منى 4 مستشفيات بطاقة سريرية بلغت أكثر من 560 سريراً، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية، و16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ أكثر من 111 ألف حاج وحاجة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم التاسع من شهر ذي الحجة من هذا العام الهجري

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