حرق المصحف الشريف..اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

2023-06-30 / 11:03
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هبة بريس _ وكالات

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأسبوع المقبل في مقرها بمحافظة جدة، اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفق بيان للأمانة العامة للمنظمة، من المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة وللتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية.

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