Smoke rises from burning vehicles in the aftermath of a clashes between protesters and police, following the death of Nahel, a 17-year-old teenager killed by a French police officer in Nanterre during a traffic stop, in Toulouse, France June 28, 2023 in still image picture obtained video. Timothee Forget/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. FRANCE OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FRANCE.

العنف في فرنسا.. إصابات واعتقالات وماكرون يعقد اجتماعا لخلية الأزمة

2023-06-30 / 10:29
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، عن إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل فتى برصاص شرطي قبل أيام.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيا في أعمال الشغب ليل الخميس الجمعة. وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، إن 667 شخصا أوقفوا ليل الخميس الجمعة. وقالت مصادر مقربة منه ليلا إن جزءا كبيرا من الموقوفين تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع جديد لخلية الأزمة الوزارية، الجمعة، في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد، وفقا لفرانس برس.

ومن المتوقع أن يختصر ماكرون مشاركته في قمة أوروبية في بروكسل حيث يتواجد منذ الخميس، ويعود إلى باريس ليرأس الاجتماع عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).

وسجلت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة، ليل الخميس الجمعة، في مدن كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف، الثلاثاء، في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

وقُتل المراهق نائل م. (17 عاما) برصاصة في الصدر بعدما رفض التوقف خلال عملية تدقيق مروري أجراها شرطيان دراجان في نانتير. في فرنسا، السن القانونية للقيادة هي 18 عاما.

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تعليق واحد

  1. بهد الافعال العنف و السرقة و الاغتصاب كل اوروبا تتكره المهاجرين العرب و مثل هده الافعال سيوساعيد اليمين المتطرف في الصعود للحكم في كل اوروبا .

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