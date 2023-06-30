في 6 أشهر.. باكستاني يمشي 5 آلاف كم لأداء فريضة الحج

هبة بريس

قطع شاب باكستاني مسافة تبلغ أكثر من 5 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام، من بلده إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قصة الشاب، عثمان أرشد، وقالت إن رحلته استغرقت نحو 6 أشهر من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة في السعودية.

وقال أرشد إن الرحلة كانت طويلة جدا، وواجه صعوبات خلالها، إلا أن هدف وجهته ساعده على التغلب عليها.

وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.

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