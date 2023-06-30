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طقس الجمعة …أجواء حارة بكل ربوع المملكة

2023-06-30 / 09:01
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وسوس وتادلة وتانسيفت، وحارة نسبيا بباقي السهول الداخلية والمنطقة الشرقية.

ومن المتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد وزخات متفرقة فوق الأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

كما سيلاحظ تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية وذلك بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تناثر الغبار داخل الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي، الشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية، وكذا داخل منطقتي الشياظمة وسوس وتادلة وتانسيفت، وستكون ما بين 15 و 24 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض الطفيف.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل و العرائش، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل

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