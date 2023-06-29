الأزهر الشريف يشيد بموقف المغرب من إحراق القرآن بالسويد

هبة بريس - و م ع

أشادت مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، بالتعلميات السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس باستدعاء القائم بالاعمال بسفارة السويد بالرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، واستدعاء سفير جلالة الملك بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، وذلك بعدما رخصت الحكومة السويدية، لتنظيم مظاهرة تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم.

وكتب الأزهر على حسابه الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” “تحية إجلال وتقدير من الأزهر الشريف إلى المملكة المغربية، ملكا وشعبا؛ على الموقف المشرف نصرة للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وردا على الانتهاكات السويدية في حق القرآن الكريم كتاب الله، الذي تمثل في استدعاء سفيرها لدى السويد، واستدعاء سفير السويد في المغرب”.

وأبرز الازهر أنه “إذ يشجع على اتخاذ مثل هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف إيجابية مماثلة للتعبير عن رفضها لهذه الانتهاكات المتكررة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0