الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى على أبواب أوروبا “غير مقبول”

هبة بريس - وكالات

يتزايد معدل حطام السفن المميتة وتقول منظمات إنقاذ المهاجرين إنها تتلقى مكالمات استغاثة كل يوم. بعد انقلاب قارب آخر قبالة لامبيدوزا، تقول الأمم المتحدة إن آلية البحث والإنقاذ الأوروبية المنسقة أصبحت الآن مسألة ضمير.

لا يزال حوالي 40 شخصًا من بينهم، طفل رضيع واحد على الأقل، في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين آخر في البحر الأبيض المتوسط يوم الخميس الماضي (22 يونيو/حزيران). ويعد حادث غرق السفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية هو الأحدث في سلسلة حوادث الغرق المميتة التي حصلت في الأسابيع الأخيرة ، حيث تم تسجيل مئات القتلى والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وبالنسبة لممثلة الأمم المتحدة في إيطاليا كيارا كاردوليتي، فإن الأمر غير مقبول، حسب تغريدة لها على تويتر “من غير المقبول الاستمرار في إحصاء القتلى على أبواب أوروبا”.

وأكد فلافيو دي جياكومو المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن القارب الذي غرق قبالة لامبيدوزا غادر من صفاقس في تونس وكان يقل 46 مهاجرا من الكاميرون وبوركينا فاسو وساحل العاج.

وصل أربعة رجال نجوا من غرق القارب إلى لامبيدوزا في وقت متأخر يوم الخميس (22يونيو) ، بعد أن أنقذتهم سفينة أخرى. وأفادت رويترز يوم الجمعة (23 يونيو/حزيران) أنهم أبلغوا المنظمة الدولية للهجرة أن خمسة آخرين التقطهم قارب آخر.

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