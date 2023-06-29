رئيس ودادية سكنية بتمارة يستخف بمقررات قضائية

هبة بريس – الرباط

يبدو أن المقررات و الاحكام القضائية أضحت لدى البعض محط استخفاف، وذلك بعد اصرار رئيس الودادية السكنية “سطات”( النفوذ الترابي لجماعة الهرهورة) على بناء طابق ثالث فوق عمارات مشروع الصفاء بالرغم من أن الخبرة الهندسية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية نصت بوضوح بأن هيكل العمارات لا يمكنه أن يتحمل طابقا ثالثا، علاوة على عدم احترام الودادية المعنية للأوامر القضائية ولاسيما الأمر القضائي الاستعجالي رقم 448 بتاريخ 29 أبريل 2022 القاضي بإيقاف أشغال البناء مع النفاذ المعجل.

تفاصيل القضية ، بدأت بحصول رئيس الودادية السكنية “سطات” الذي أشرف على مشروع إقامة الصفاء على رخصة سلمت له سنة 1996،حيث كان وقتها ضابط التعمير في المنطقة يقتصر فقط على على طابقين، وفي سنة 2021 حاز رئيس الودادية على ترخيص جديد بإضافة طابق ثالث بعد أن استكمل بناء المجمع السكني وأضحى مأهولاً بالسكان، لكن هذا الترخيص الجديد جاء مقترناً بشرط واقف يستوجب تدعيم البناية وتقوية أعمدتها لكي لا يكون إضافة طابق إضافي على البناء القائم له تداعيات خطيرة على سلامة السكان وعلى السلامة العامة من دون التحقق من قدرة تحمل هذا البناء للأوزان الثقيلة التي ستنضاف إليه.

لكن وبعد الشروع في عمليات البناء، تفاجأ الملاك وسكان هذا المجمع السكني بتصدعات أفقية بينة وواضحة على مستوى الجدران مما حدا بهم إلى رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة والتي أنصفتهم ابتدائياً وقضت بايقاف الأشغال شهر ابريل 2022 بعد أن تأكد للمحكمة من خلال خبرة تقنية أجراها خبير قضائي محلف أفضت إلى نتيجة حتمية مفادها أن “البناية الحالية لا يمكن ان تتحمل إضافة طابق ثالث” فضلاً عن توصيفها للأضرار اللاحقة بالشقق المتواجدة أسفل الأشغال وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها الصادر شهر فبراير 2023 مؤيدة للحكم الابتدائي.

واستنكر ملاك وسكان المجمع استمرار ودادية سطات في البناء بعشوائية دون احترام الأمور التقنية الدقيقة التي نص عليها مكتب الدراسات ، وتحقير المقررات القضائية بالرغم من صدور أمر بالهدم في ماي 2023 درءاً للخطر المحدق بالمواطنين.

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