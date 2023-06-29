رئيس ودادية سكنية بتمارة يستخف بمقررات قضائية

2023-06-29 / 20:34
0

هبة بريس – الرباط

يبدو أن المقررات و الاحكام القضائية أضحت لدى البعض محط استخفاف، وذلك بعد اصرار رئيس الودادية السكنية “سطات”( النفوذ الترابي لجماعة الهرهورة) على بناء طابق ثالث فوق عمارات مشروع الصفاء بالرغم من أن الخبرة الهندسية التي أمرت بها المحكمة الابتدائية نصت بوضوح بأن هيكل العمارات لا يمكنه أن يتحمل طابقا ثالثا، علاوة على عدم احترام الودادية المعنية للأوامر القضائية ولاسيما الأمر القضائي الاستعجالي رقم 448 بتاريخ 29 أبريل 2022 القاضي بإيقاف أشغال البناء مع النفاذ المعجل.

تفاصيل القضية ، بدأت بحصول رئيس الودادية السكنية “سطات” الذي أشرف على مشروع إقامة الصفاء على رخصة سلمت له سنة 1996،حيث كان وقتها ضابط التعمير في المنطقة يقتصر فقط على على طابقين، وفي سنة 2021 حاز رئيس الودادية على ترخيص جديد بإضافة طابق ثالث بعد أن استكمل بناء المجمع السكني وأضحى مأهولاً بالسكان، لكن هذا الترخيص الجديد جاء مقترناً بشرط واقف يستوجب تدعيم البناية وتقوية أعمدتها لكي لا يكون إضافة طابق إضافي على البناء القائم له تداعيات خطيرة على سلامة السكان وعلى السلامة العامة من دون التحقق من قدرة تحمل هذا البناء للأوزان الثقيلة التي ستنضاف إليه.

لكن وبعد الشروع في عمليات البناء، تفاجأ الملاك وسكان هذا المجمع السكني بتصدعات أفقية بينة وواضحة على مستوى الجدران مما حدا بهم إلى رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة والتي أنصفتهم ابتدائياً وقضت بايقاف الأشغال شهر ابريل 2022 بعد أن تأكد للمحكمة من خلال خبرة تقنية أجراها خبير قضائي محلف أفضت إلى نتيجة حتمية مفادها أن “البناية الحالية لا يمكن ان تتحمل إضافة طابق ثالث” فضلاً عن توصيفها للأضرار اللاحقة بالشقق المتواجدة أسفل الأشغال وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها الصادر شهر فبراير 2023 مؤيدة للحكم الابتدائي.

واستنكر ملاك وسكان المجمع استمرار ودادية سطات في البناء بعشوائية دون احترام الأمور التقنية الدقيقة التي نص عليها مكتب الدراسات ، وتحقير المقررات القضائية بالرغم من صدور أمر بالهدم في ماي 2023 درءاً للخطر المحدق بالمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى على أبواب أوروبا “غير مقبول”

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى على أبواب أوروبا “غير…

2023-06-29 / 22:02
Photo of ظهور “السفاح الأوركا” بأحد شواطئ طنجة يُثير ذعر مصطافين

ظهور “السفاح الأوركا” بأحد شواطئ طنجة يُثير ذعر مصطافين

2023-06-29 / 20:26
Photo of رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة حرق نسخة من القرآن في السويد

رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة حرق نسخة من القرآن…

2023-06-29 / 19:14
Photo of تخصيص 200 مليون درهم هذه السنة للوقاية من حرائق الغابات وتوفير التجهيزات

تخصيص 200 مليون درهم هذه السنة للوقاية من حرائق…

2023-06-29 / 19:01
Photo of إحراق نسخة من القرآن إحراق للإنسانية

إحراق نسخة من القرآن إحراق للإنسانية

2023-06-29 / 18:11
Photo of شرفاء المهن.. لكم منا ألف تحية يا مَنْ حُرمتم نشوة العيد !!

شرفاء المهن.. لكم منا ألف تحية يا مَنْ حُرمتم…

2023-06-29 / 13:16
Photo of نفقات الأسر المغربية في عيد الأضحى تقدر بأكثر من 18 مليار درهم

نفقات الأسر المغربية في عيد الأضحى تقدر بأكثر من…

2023-06-29 / 13:01
Photo of الملك معزيا في الراحلة سمية بنخلدون: “كانت تتحلى بغيرة وطنية”

الملك معزيا في الراحلة سمية بنخلدون: “كانت تتحلى بغيرة…

2023-06-29 / 09:16
Photo of طقس أول أيام العيد.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس أول أيام العيد.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-29 / 09:04
Photo of المغرب يستدعي القائم بأعمال السويد بالرباط بعد إحراق “المصحف الشريف”

المغرب يستدعي القائم بأعمال السويد بالرباط بعد إحراق “المصحف…

2023-06-29 / 00:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق