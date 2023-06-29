اسبانيا تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأوربي

هبة بريس - وكالات

تستعد إسبانيا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي السبت، قبل أن تنصرف الى انتخابات مبكرة مقررة في يوليوز، والتي يتوقع ان تحدث تغييرات في المشهد السياسي داخل اسبانيا .

وكتب رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز على حسابه الرسمي بموقع تويتر “مرحبا أوروبا” ، عارضا لأولويات إسبانيا خلال توليها رئاسة التكتل القاري الذي يضم 27 دولة.

وتبقى الرئاسة الدورية مسؤولية رمزية لا تمنح البلد الذي يتولاها تأثيرا يفوق تأثير الأعضاء الآخرين، الا أنها تتيح لإسبانيا التي ستشغلها لستة أشهر اعتبارا من الأول من يوليو، فرصة للدفع نحو تحقيق تقدم في قضايا أساسية تهمّ التكتل.

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