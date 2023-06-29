رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة حرق نسخة من القرآن في السويد
هبة بريس - متابعة
أدانت رابطة العالم الإسلامي جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين،الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى بهذه الجريمة العبثية النكراء، التي تمَّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير بحسب تعبيره .
وجدد البيان التحذيرَ من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف.
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تعليق واحد
شخصيا انا ضد حرق القرآن، ولكن بالمقابل انا مع كشف وتعرية ما يحمله هذا الكتاب من نصوص كلها عنف وتعصب وكراهية وتحقير وتكفير واستعلاء وإهانة وتنمر وقتل وضرب للمرأة وفرض الجزية وقطع الأيدي والارجل والرقاب..و كل مايحمله من مغالطات وتناقضات وأخطاء علمية وتاريخية وحتى املاءية وبلاغية وتكرار…هذا ما يجب التركيز عليه حتى تعي الناس بأنه صناعة بشرية لاذكياء عصورهم للتحكم في القطيع والغوغاء والمغيبة عقولهم كباقي كل الكتب الدينية، وأنه لا
لكل زمان ومكان ولكل البشرية والإنسانية مما يحمله من نصوص غير أخلاقية وغير إنسانية.