رابطة العالم الإسلامي تدين جريمة حرق نسخة من القرآن في السويد

2023-06-29 / 19:14
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هبة بريس - متابعة

أدانت رابطة العالم الإسلامي جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين،الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى بهذه الجريمة العبثية النكراء، التي تمَّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير بحسب تعبيره .

وجدد البيان التحذيرَ من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف.

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