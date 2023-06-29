هبة بريس - متابعة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن تخصيص 200 مليون درهم هذه السنة للوقاية من حرائق الغابات وتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاعها.

وقال صديقي، أن المركز الوطني للحرائق الذي أنشأته الوزارة وتدبّره الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يشتغل وفق مخطط وطني متكامل لتدبير ومكافحة حرائق الغابات ، مشيرا الى ان أن المخطط السالف الذكر يشتمل على منهجية متكاملة مبنية على محورين؛ يهم الأول التنبؤ والإنذار المبكر والتنسيق المحكم والوقاية، عبر تحسين تقييم المخاطر من خلال نظام معلوماتي متطور لإنجاز خرائط استباقية تحدد المجالات الغابوية الأكثر تعرضا لمخاطر الحرائق بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 يونيو 2023، حيث اكد اعتماد برامج سنوية لتوعية وتحسيس الساكنة المحلية ومرتادي الغابة من المخيمين، ومربي النحل، والرعاة وغيرهم من أجل توخي اليقظة والحد من استخدام النار لتجنب الحرائق.

ويتمثل المحور الثاني للمخطط الوطني لتدبير ومكافحة حرائق الغابات، وفق الوزير، في التدخل الميداني لمكافحة الحرائق والإنقاذ على المستوى البري والجوي، بتنسيق مستمر ومحكم مع كل الشركاء المتدخلين، من القوات الملكية الجوية، والقوات المسلحة الملكية، والوقاية المدنية، وكل مصالح وزارة الداخلية، وذلك باستعمال كل المعدات البرية والطائرات.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه تم هذه السنة تخصيص 200 مليون درهم للوقاية من الحرائق وتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاعها، وذلك عبر تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة وتوسيع المسالك الغابوية، وتهيئة مصدات النار ونقط الماء بالغابات، وصيانة وإنشاء أبراج جديدة للمراقبة، واقتناء سيارات جديدة للتدخل الأولي.

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