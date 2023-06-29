تصنيف جديد ل”الفيفا”.. المنتخب المغربي يحتل المركز الـ13 عالميا

2023-06-29 / 18:24
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هبة بريس -

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم من المركز الـ11 إلى الـ13 عالميا “1655.5 نقطة” حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الصادر اليوم الخميس 29 يونيو.

وعلى الصعيد القاري، حافظ المنتخب المغربي على المركز الأول، متقدما على منتخب السنغال الذي يحتل المركز ال18 “1612.61 نقطة”.

وعلى الصعيد العربي، ظل المنتخب المغربي في الصدارة متقدما على المنتخب التونسي في المركز ال31 “1516.66”.

من جهته، حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات برصيد “1843.73 نقطة” متقدما على المنتخب الفرنسي “1843.54 نقطة” ثم المنتخب البرازيلي “1828.27 نقطة”.

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