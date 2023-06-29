احتجاجات في العالم الإسلامي ردا على حرق القرآن في السويد

2023-06-29 / 18:15
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هبة بريس - وكالات

شجبت دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وإيران والعراق والمغرب ومصر والإمارات، إقدام عراقي على حرق نسخة من القرآن في السويد. وندد الرئيس التركي بالفعل، ما يرخي بمزيد من الظلال على مساعي السويد الانضمام بسرعة للناتو.

دان العراق وإيران والسعودية والإمارات دول أخرى في الشرق الأوسط والعالم الخميس (29 يونيو 2023) إحراق نسخة من القرآن من جانب عراقي مقيم في السويد محذرين من أن مثل تلك الأفعال “تحرض” مشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

ووسط حراسة مشددة من الشرطة، داس سلوان موميكا وهو عراقي يبلغ 37 عاماً فر من بلاده إلى السويد قبل سنوات، على نسخة من المصحف مرات عدة وأحرق صفحات منه أمام المسجد الكبير في ستوكهولم.

وكانت شرطة العاصمة السويدية قد صرحت له بالتظاهر، تماشياً مع حماية حرية التعبير، لكنها قالت فيما بعد أنها فتحت تحقيقاً بشأن “إثارة توتر”.

وجاءت التظاهرة بينما يحيي المسلمون في أنحاء العالم عيد الأضحى وفيما كان موسم الحج السنوي في مكة بالسعودية يقترب من نهايته.

وندد العراق بقرار السلطات السويدية منح “متطرف” إذناً لإحراق نسخة من المصحف. من جانبها اعتبرت إيران إحراق المصحف “إجراء استفزازياً وغير مدروس ومرفوضاً”. بدورها نددت السعودية التي استقبلت نحو 1,8 مليون حاج، بإحراق المصحف.

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