السعودية تعلن نجاح “خطة أداء” طواف الإفاضة

هبة بريس - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونجحت الخطة بتنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي في المسجد الحرام.

كذلك توفرت للحجاج خدمات رعاية طبية في حال تعرضهم لأي إصابة أثناء الطواف، إلى جانب انتشار نقاط كثيرة لماء زمزم.

ولمساعدة الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تخصيص مسار محدد لتيسير تنقلاتهم في أثناء سعيهم بين الصفا والمروة، والحيلولة دون حدوث أي تعطيل لحركة الحجاج الآخرين.

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