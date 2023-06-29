السد القطري يعلن رحيل الكعبي بعد انتهاء عقده

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي السد القطري مغادرة مهاجمه المغربي أيوب الكعبي، بعد انتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم المنقضي.

وكتب النادي في تغريدة عبر صفحته على (تويتر).. “شكرا أيوب الكعبي على الفترة التي قضيتها معنا، نتمنى لك التوفيق دائما”.

وكان اللاعب المغربي التحق بصفوف السد قادما من هاتاي سبور التركي، وخاض مع الفريق 7 مباريات بالدوري سجل خلالها هدفين.

ولعب الكعبي 4 مباريات في كأس الأمير التي وصل السد فيها للنهائي وخسر أمام العربي بهدفين نظيفين، وسجل الكعبي 4 أهداف في البطولة.

وتسابق إدارة السد الزمن، لحسم ملف اللاعبين المحترفين قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تعقد حتى الآن مع لاعبين تحت سن 21 عاما، وهما الإيراني أمين حزباوي قادما من نادي فولاذ خوزستان الإيراني والبرازيلي جيوفاني هنريكي قادما من بالميراس البرازيلي، وكلاهما بعقد طويل يمتد لـ5 مواسم.

كما تعاقد السد مع البرازيلي باولو أوتافيو قادما من نادي فولفسبورج الألماني والكولومبي ماتيس أوريبي، لاعب خط وسط بورتو البرتغالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0