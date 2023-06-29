رئيسة وزراء فرنسا: لسنا في ظروف إعلان حالة الطوارئ

2023-06-29 / 14:29
0
هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الخميس، إن بلادها ليست في ظروف إعلان حالة الطوارئ.. مشددة على ضرورة استعادة الهدوء بعد حادثة مقتل مراهق بنيران الشرطة الفرنسية.

ودعت بورن لدي وصولها بلدية “جارج ليه جونس” في إقليم “فال دواز ” شمالي فرنسا ، إلى التهدئة بخاصة بعد أحداث الشغب التي شهدتها البلاد الليلة الماضية.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية قد توجهت إلى بلدة “جارج ليه جونس” برفقة الوزير المفوض المسئول عن البلدة حيث تم حرق مركز للشرطة الليلة الماضية.. على خلفية حادثة قتل شرطي لشاب حاول تجاوز نقطة تفتيش مرورية أول أمس الثلاثاء في ضاحية “نانتير” غربي العاصمة الفرنسية(باريس) والتى اثارت غضبا في عموم فرنسا.

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعا لخلية أزمة وزارية بعد تصاعد الاحتجاجات التي تواصلت منذ ليلة الأربعاء في نانتير ومناطق أخرى في فرنسا احتجاجا على مقتل الشاب نائل ( 17 عاما) برصاص شرطي فرنسي في نقطة تفتيش مرورية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد

منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخة من القرآن في…

2023-06-29 / 13:56
Photo of فرنسا.. تواصل الاحتجاجات ضد مقتل شاب ونشر 40 ألف شرطي بمختلف البلاد

فرنسا.. تواصل الاحتجاجات ضد مقتل شاب ونشر 40 ألف…

2023-06-29 / 12:45
Photo of بتهمة “القت.ل العمد”.. فرنسا تحقق مع الشرطي قات.ل الشاب “نائل”

بتهمة “القت.ل العمد”.. فرنسا تحقق مع الشرطي قات.ل الشاب…

2023-06-29 / 12:29
Photo of “حقوق الإنسان في خبر كان”.. الشرطة الفرنسية تقت.ل شابا وتقمع المحتجين

“حقوق الإنسان في خبر كان”.. الشرطة الفرنسية تقت.ل شابا…

2023-06-29 / 12:17
Photo of “لوفيغارو”: مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

“لوفيغارو”: مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

2023-06-29 / 11:11
Photo of البرلمان العربي يستنكر ويدين تدنيس وحرق المصحف الكريم

البرلمان العربي يستنكر ويدين تدنيس وحرق المصحف الكريم

2023-06-29 / 10:56
Photo of الصحة السعودية: أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج

الصحة السعودية: أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين…

2023-06-29 / 10:18
Photo of بوتين: حرق القرآن الكريم “جريمة”

بوتين: حرق القرآن الكريم “جريمة”

2023-06-29 / 10:01
Photo of فرنسا.. توقيف 150 شخصا إثر أعمال عنف وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع عاجل

فرنسا.. توقيف 150 شخصا إثر أعمال عنف وماكرون يدعو…

2023-06-29 / 09:40
Photo of اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في تمرد فاغنر

اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في…

2023-06-28 / 23:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق