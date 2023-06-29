رئيسة وزراء فرنسا: لسنا في ظروف إعلان حالة الطوارئ

هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الخميس، إن بلادها ليست في ظروف إعلان حالة الطوارئ.. مشددة على ضرورة استعادة الهدوء بعد حادثة مقتل مراهق بنيران الشرطة الفرنسية.

ودعت بورن لدي وصولها بلدية “جارج ليه جونس” في إقليم “فال دواز ” شمالي فرنسا ، إلى التهدئة بخاصة بعد أحداث الشغب التي شهدتها البلاد الليلة الماضية.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية قد توجهت إلى بلدة “جارج ليه جونس” برفقة الوزير المفوض المسئول عن البلدة حيث تم حرق مركز للشرطة الليلة الماضية.. على خلفية حادثة قتل شرطي لشاب حاول تجاوز نقطة تفتيش مرورية أول أمس الثلاثاء في ضاحية “نانتير” غربي العاصمة الفرنسية(باريس) والتى اثارت غضبا في عموم فرنسا.

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعا لخلية أزمة وزارية بعد تصاعد الاحتجاجات التي تواصلت منذ ليلة الأربعاء في نانتير ومناطق أخرى في فرنسا احتجاجا على مقتل الشاب نائل ( 17 عاما) برصاص شرطي فرنسي في نقطة تفتيش مرورية.

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