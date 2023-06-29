موازاة و عيد الأضحى.. فرح الفاسي:” لا ابتسامة حاضرة و لا ضحكات موجودة”

نجلاء مزيان : هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية فرح الفاسي مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حزنها العميق خاصة في عيد الأضحى الأول بدون والديها.

و نشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام معلقة عليه :”قد أشرقت علي شمس عيد الأضحى الأول بدون وجودك يا أمي وأبي، فأسأل الله أن يلهمني الصبر، وقد أظلمت التفاصيل كلها فلا الابتسامة حاضرة ولا الضحكات موجودة، وكل ما حولي ذكريات، الحمد لله”.

و اضافت :”اللهم يا حي يا قيوم يا ربّ العرش العظيم، وقد زارتني مناسبة العيد وأمي و أبي إلى جوارك، أسألك أن تغفر لهما وأن ترحمهما وأن تهديهما عني أطيب الرَّحمات، وأن تنقلهما إلى أوسع الجنات”.

وفي سياق متصل، تفاعل العديد من النشطاء و كذا أصدقائها المشاهير مع منشورها، معلقين بتعاليق تتضمن الأدعية لوالديها الراحلين.

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