فرنسا.. تواصل الاحتجاجات ضد مقتل شاب ونشر 40 ألف شرطي بمختلف البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية، نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء اليوم، الخميس، في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة “أعمال شغب محتملة” مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي، الثلاثاء.

وأوضح وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أن عدد القوى الأمنية سيكون “أكثر بأربع مرات” مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدا في الاحتجاجات وأعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة في فرنسا.

وأكد وزير العدل، إريك دوبوند موريتي، إصابة 130 ضابط شرطة. وشدد على أن “كل هذا يجب أن يتوقف”. ولم يذكر تفاصيل عن حالات الإصابات ومدة خطورتها.

فيما قدم وزير الداخلية، دارمانين، الذي يشرف على القوات الشرطية والدرك، في وقت لاحق، حصيلة أعلى بلغت 170 جريحًا من عناصر الشرطة، غير أنه أكد أن أيا من الإصابات لم تكن تهدد الحياة.

وقال دارمانان “يجب أن تكون الدولة حازمة في ردها، الليلة سيجري حشد 40 ألف رجل شرطة، من بينهم خمسة آلاف في منطقة باريس مقارنة بتسعة آلاف نُشروا يوم أمس”.

وطالب مسؤولون فرنسيون بوقف حركة المواصلات للحد من أعمال العنف، بعدما اندلعت أعمال شغب في أنحاء فرنسا خلال الليلتين الماضيتين، بسبب قتل الشرطة الفرنسية بالرصاص شابا من أصول شمال أفريقية، عند توقيفه في نقطة تفتيش مرورية في إحدى ضواحي باريس.

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