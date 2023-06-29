“حقوق الإنسان في خبر كان”.. الشرطة الفرنسية تقت.ل شابا وتقمع المحتجين

2023-06-29 / 12:17
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هبة بريس

اندلعت أعمال الشغب في فرنسا جراء إطلاق شرطي الرصاص على شاب له أصول من شمال إفريقيا، في ضاحية نانتير بباريس.

حادث إطلاق نار على شاب افريقي “مغاربي” لا تعد الأولى في سلسلة اعتداءات وحوادث الشرطة الفرنسية “العنصرية” ضد الأجانب.

وتعزز هذه الواقعة، انتقادات قسوة الشرطة الفرنسية في الضواحي التي تقطنها عرقيات متنوعة في أكبر مدن فرنسا.

وتزامنا مع واقعة اطلاق النار، نزل العشرات من المحتجين الى الشوارع الفرنسية للتعبير عن سخطهم ورفضهم ل”عنصرية” و”شطط” السلطات الفرنسية ضد المقيمين الأجانب.

ونشرت السلطات الفرنسية الالاف من العناصر الأمنية بمختلف مدن ومناطق البلاد التي شهدت احتجاجات.

ودخلت عناصر الشرطة في اشتباكات وعمليات قمع للمحتجين في ضرب واضح لحقوق الإنسان التي تتغنى بها هذه الدولة صباحا مساء، وتستغلها لإصدار تقارير وبيانات ضد دول أخرى لأسباب معلومة.

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تعليق واحد

  1. حقوق الإنسان تفرض فقط على الدول الفقيرة والنامية اما عند ما يسمى بالقوى الديمقراطية والقوى العظمى فلا حقوق عندما يريدون وبسمون ذلك بما يشاؤون

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