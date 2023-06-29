قبيل وصول ميسي.. إنتر ميامي يعلن عن مدربه الجديد

2023-06-29 / 12:23
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هبة بريس - وكالات

عين نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، الخميس، الأرجنتيني خيراردو مارتينو “تاتا”، مدربا له وذلك قبيل وصول مواطنه النجم ليونيل ميسي بعد مغادرته باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال المدير الإداري لإنتر ميامي رجل الأعمال الملياردير خورخي ماس “نحن سعداء للغاية لأننا نرحب بتاتا في إنتر ميامي. نشعر أنه مدرب يطابق طموحاتنا كناد ونشعر بالتفاؤل بما يمكننا تحقيقه معا”.

وتابع “تاتا درب على أعلى المستويات ونعتقد أن التجربة ستكون مفيدة لنا بشكل كبير حيث نهدف إلى المنافسة على الألقاب”.

وسبق للمدرب مارتينو المكنى “تاتا” أن أشرف على تدريب ميسي في برشلونة الإسباني وفي المنتخب الوطني، إضافة إلى فريق نيويلز أولد بويز حيث لعب “البرغوث” الصغير في نشأته.

ودرب “تاتا”، البالغ 60 عاما، أخيرا منتخب المكسيك الذي خسر أمام منتخب الأرجنتين في دور المجموعات في مونديال قطر العام الماضي في طريق الأخير للفوز باللقب، وسبق له أن أشرف على أتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي وقاده للفوز باللقب عام 2018، كما درب منتخب باراغواي.

وترك مارتينو بصمته في عالم التدريب مع منتخب باراغواي بعدما قاده لاحتلال المركز الثاني في مسابقة كوبا أمريكا عام 2011.

وكان ميسي أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه سينضم إلى إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام بعد قرار رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي إثر انتهاء عقده بعد عامين من مغادرته برشلونة.

كما ينتظر إنتر ميامي وصول إلى صفوفه زميل ميسي السابق في برشلونة لاعب خط الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

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