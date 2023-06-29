Salwan Momika protests outside a mosque in Stockholm on June 28, 2023, during the Eid al-Adha holiday. Momika, 37, who fled from Iraq to Sweden several years ago, was granted permission by the Swedish police to burn the Muslim holy book during the demonstration. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

البرلمان العربي يستنكر ويدين تدنيس وحرق المصحف الكريم

2023-06-29 / 10:56
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هبة بريس - وكالات

استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إقدام متطرف سويدي على تمزيق القرآن الكريم وتدنيسه، مشددا على رفض البرلمان التام لهذه الحادثة البشعة التي تعد عملا تحريضيا.

واستنكر رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات إقدام المتطرف السويدي على تمزيق القرآن الكريم وتدنيسه بمسح حذاءه بصفحاته قبل حرقه بدهن الخنزير تحت حماية السلطات السويدية التي أعلنت إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم، وإعلانها تنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف، اليوم الأربعاء، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس البرلمان على رفض البرلمان العربي التام لهذه الحادثة البشعة التي تعد عملا تحريضيا من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم، منددا بما دأبت عليه السلطات السويدية من عمل بغيض ينتهك كل القيم ويحض على الكراهية.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتدخل والتحرك السريع لوقف مثل هذه الإساءات المتكررة والمرفوضة للإسلام والمسلمين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على موقف البرلمان العربي الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، واحترام الرموز والمقدسات ونبذ الكراهية والتطرف.

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