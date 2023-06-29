بوتين: حرق القرآن الكريم “جريمة”

2023-06-29 / 10:01
0
هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال زيارة لمسجد “الجمعة”، الأربعاء، في دربند: “روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة”.

وتابع: “في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) – بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا، هذه جريمة – عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية”.

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.

وقررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.

ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف. وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “لوفيغارو”: مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

“لوفيغارو”: مجهولون حاولوا اقتحام سجن في فرنسا وتهريب سجناء

2023-06-29 / 11:11
Photo of البرلمان العربي يستنكر ويدين تدنيس وحرق المصحف الكريم

البرلمان العربي يستنكر ويدين تدنيس وحرق المصحف الكريم

2023-06-29 / 10:56
Photo of الصحة السعودية: أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج

الصحة السعودية: أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين…

2023-06-29 / 10:18
Photo of فرنسا.. توقيف 150 شخصا إثر أعمال عنف وماكرون يدعو الحكومة لاجتماع عاجل

فرنسا.. توقيف 150 شخصا إثر أعمال عنف وماكرون يدعو…

2023-06-29 / 09:40
Photo of اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في تمرد فاغنر

اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في…

2023-06-28 / 23:27
Photo of تفاصيل جديدة حول تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدة

تفاصيل جديدة حول تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية…

2023-06-28 / 22:57
Photo of قت..يلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة

قت..يلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية…

2023-06-28 / 22:11
Photo of زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب في “العراق”

زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب…

2023-06-28 / 20:19
Photo of بعد رحلة الموت.. إعادة بقايا الغواصة “تيتان” إلى اليابسة

بعد رحلة الموت.. إعادة بقايا الغواصة “تيتان” إلى اليابسة

2023-06-28 / 19:55
Photo of بوتين : عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة

بوتين : عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة

2023-06-28 / 18:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق