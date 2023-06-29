طقس أول أيام العيد.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي للمملكة وبداخل الأقاليم الجنوبية، وبأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشرق البلاد.

ومن المتوقع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية ورعد فوق جنوب المنطقة الشرقية وشمال الأطلس الكبير والأطلس المتوسط.

كما سيلاحظ تشكل سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، إلى جانب تناثر الغبار بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد ومرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بالجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وداخل منطقتي الشياظمة وسوس، وستكون ما بين 15 و23 درجة في باقي مناطق المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض الطفيف.

أما البحر فسيكون هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين المهدية وطرفاية، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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