رايس يقترب من صفوف أرسنال في “صفقة تاريخية”

هبة بريس _ رياضة

ذكرت مصادر صحفية أن نادي أرسنال يقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإنجليزي ديكلان رايس من ويستهام يونايتد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن قيمة الصفقة ستبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأضافت أنه بعد تقديم عرض أرسنال الثالث، الذي يتكون من 100 مليون جنيه إسترليني نقدا بالإضافة إلى مكافآت إضافية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، دخل المسؤولون من كلا الناديين في محادثات متقدمة اليوم الأربعاء؛ بهدف تسوية التفاصيل الدقيقة لصفقة انتقال رايس.

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