اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في تمرد فاغنر

هبة بريس _ وكالات

قالت مواقع إعلامية روسية إن السلطات اعتقلت نائب القائد السابق للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت، أمس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الجنرال سيرغي سوروفيكين كان على علم مسبق بأن يفغيني بريغوجين، قائد ميليشا “فاغنر” الخاصة، يخطط للتمرد على قادة وزارة الدفاع.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤولين أنفسهم قولهم إن ثمة دلائل على أن جنرالات آخرين في الجيش الروسي ربما دعموا محاولة بريغوجين لتغيير قيادة وزارة الدفاع بالقوة. وتأكيدهم أن بريغوجين ما كان ليتحرك ضد وزارة الدفاع لو لم يعتقد أنه سيحصل على مساعدة آخرين في السلطة.

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