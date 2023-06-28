إيقاف مورينيو بسبب إهانة حكم

2023-06-28 / 23:09
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هبة بريس _ رياضة

أُوقف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء 28 يونيو مباراتين بسبب إهانة حكم، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي على مورينيو عقوبة لمدة عشرة أيام من بداية موسم 2023-2024، علماً أن منافسات الدوري تُستأنف في 19 و20 غشت المقبل، حيث سيغيب البرتغالي عن المرحلتين الأولى والثانية.

وعوقب مورينيو بعدما وصف حكم مباراة روما ومونتسا في ماي في الدوري دانييلي كيفي بـ “أسوأ حكم قابلته في مسيرته المهنية”

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