برشيد : العثور على ج..ثة شخص بأحد الحقول

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

فتحت السلطات الأمنية بإقليم برشيد ، بحثا قضائيا ، بعد العثور على جثة شخص اربعيني وسط حقل زراعي، بدوار الرحيحات التابع للجماعة النرابية جاقمة.

وحسب مصادر الجربدة، فالتحريات الأولية تؤكد أن الجثة تعود لعامل فلاحي، وهو أب لطفلين، كان قد عثر عليه يوم أمس الثلاثاء، فيما تم تمشيط مكان العثور على الجثة من فرقة المركز القضائي للدرك، وايداع الجثة مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة من أجل التشريع لمعرفة أسباب الوفاة.

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