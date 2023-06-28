قت..يلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة

هبة بريس _ وكالات

قتل شخصان بينهما مسلح، مساء الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية في جدّة في غرب السعودية، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة (غرب) أنه مساء الأربعاء “توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده”، وتابعت “بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه… ونتج عن تبادل النار مقتله وأحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية”.

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