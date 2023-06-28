كأس افريقيا للامم ..المنتخب المصري يفوز على نظيره المالي

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب المصري لاقل من 23 سنة على نظيره المالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الأربعاء على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة ، برسم الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لكأس افريقيا للأمم لأقل من 23 سنة ، المقامة بالمغرب إلى ثامن يوليوز المقبل .

وسجل هدف منتخب مصر اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وأشهر حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه اللاعب المالي مامادي ديامبو ( د56).

وعقب هذه النتيجة ، احتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، تليه مالي (3 نقاط) والنيجر (نقطة واحدة) والغابون بدون نقاط.

وستختتم مبارتا اليوم من المجموعة الثانية، بإجراء مواجهة النيجر أمام الغابون بمدينة طنجة (الساعة التاسعة ليلا).

ويوجد المنتخب الوطني المغربي، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات غانا والكونغو وغينيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، مصر ومالي والغابون والنيجر.

وستتأهل المنتخبات التي ستحتل المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد “باريس 2024”.

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