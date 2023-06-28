حظر شرب الكحول في مدرجات دورة الألعاب الأولمبية بباريس

هبة بريس _ الرباط

ذكرت تقارير صحفية، أن المدرجات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة الفرنسية باريس “أولمبياد باريس 2024″، ستكون خالية من المشروبات الكحولية.

وبحسب تقرير لصحيفة “Le Parisien” الفرنسية فإن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس حظرت على المشجعين والمتفرجين تناول المشروبات الكحولية في كل الملاعب والصالات والأماكن التي تُقام فيها منافسات الألعاب الرياضية المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القسم المخصص لكبار الزوار في المدرجات سيستثنى من حظر تناول المشروبات الكحولية.

وقال التقرير إن اللجنة المنظمة لـ”أولمبياد باريس 2024″ اتخذت القرار استنادا إلى قرار حظر المشروبات الكحولية في المنشآت الرياضية، المعمول به في فرنسا منذ عام 1991.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، على أرض الواقع، تسمح بعض الأندية الفرنسية بتناول المشروبات الكحولية في استاداتها عبر حالات استثناء، وذلك على وجه الخصوص في فرق الرغبي.

وكانت هناك محاولة للتخفيف من هذا الحظر في الاستادات، لكنها باءت بالفشل في عام 2019.

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، سمح للمشجعين أيضا بتناول الكحول داخل ملعب فرنسا في باريس طوال المباراة من الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، لكن شرب الكحول وشراءه محظور في الأماكن العامة حول الملعب.

وكانت المشروبات الكحولية متوفرة في أولمبياد لندن 2012 وفي ريو 2016 ولكن في دورة ألعاب طوكيو 2020 المتأخرة،

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