عيد الاضحى ..” محمد السادس” يهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية

2023-06-28 / 21:03
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هبة بريس _ و م ع

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمّن جلالة الملك هذه البرقيات أزكى تهانئه ومتمنياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، بوافر الصحة والسعادة والهناء، ودوام الخير واليمن والبركات.

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