عيد الاضحى ..” محمد السادس” يهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية
هبة بريس _ و م ع
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.
وضمّن جلالة الملك هذه البرقيات أزكى تهانئه ومتمنياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، بوافر الصحة والسعادة والهناء، ودوام الخير واليمن والبركات.
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12 تعليقات
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
حفظ الله جلالته ومتعه بالصحة والعافية..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين..
عيد مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال..
عيد مبارك سعيد..
اللهم احفظ الأمة الإسلامية..
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير..
عبد مبارك سعيد لكل الامراء والملوك والفخامة ..
عيد مبارك سعيد..
نتمنى له مزيدا من الازدهار والصحة والعافية
عيد مبارك سعيد للجميع..
واين تهنئة ألشعب والاهتمام بالشعب
عيد مبارك سعيد يا شعب