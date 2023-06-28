بلومبرغ: المجموعة القطرية واثقة من شراء مانشستر يونايتد

2023-06-28 / 21:00
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هبة بريس _ رياضة

كشفت تقرير لوكالة بلومبرغ، الأربعاء، أن المجموعة القطرية بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني واثقة بشدة من الفوز في معركة تقديم العروض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، ضد الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن صفقة البيع واجهت تأجيلات عدة مع فشل العروض في الوصول إلى ما يأمل فيه الملاك من عائلة غليزر، بجانب الانقسامات بين الملاك بشأن هوية المشتري والمخاوف من دعاوى قضائية من المساهمين الذين يمتلكون النسبة الأقل في النادي.

وأضافت أن الموجودين في دائرة المجموعة القطرية بدأوا في التعبير عن ثقتهم بالانتصار وإتمام الصفقة لصالحهم، وأنها مجرد مسألة وقت فقط قبل الإعلان الرسمي.

لكن أحد الأشخاص المطلعين، أشار إلى أنه مع دخول عملية بيع النادي شهرها الثامن، يمكن لعائلة غليزر اتخاذ قرار مختلف والاحتفاظ بالنادي والقبول فقط بتمويل من مستثمر خارجي لتجديد ملعب النادي “أولد ترافورد” والمرافق التدريبية.

ورفض متحدثون باسم المجموعة القطرية ومانشستر يونايتد التعليق لبلومبرغ.

رياضة
بلومبرغ: المجموعة القطرية واثقة من شراء مانشستر يونايتد
الحرة / ترجمات – دبي
28 يونيو 2023
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مطالبات مستمرة من الجمهور برحيل الملاك الحاليين لمانشستر يونايتد
مطالبات مستمرة من الجمهور برحيل الملاك الحاليين لمانشستر يونايتد
كشفت تقرير لوكالة بلومبرغ، الأربعاء، أن المجموعة القطرية بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني واثقة بشدة من الفوز في معركة تقديم العروض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، ضد الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن صفقة البيع واجهت تأجيلات عدة مع فشل العروض في الوصول إلى ما يأمل فيه الملاك من عائلة غليزر، بجانب الانقسامات بين الملاك بشأن هوية المشتري والمخاوف من دعاوى قضائية من المساهمين الذين يمتلكون النسبة الأقل في النادي.

وأضافت أن الموجودين في دائرة المجموعة القطرية بدأوا في التعبير عن ثقتهم بالانتصار وإتمام الصفقة لصالحهم، وأنها مجرد مسألة وقت فقط قبل الإعلان الرسمي.

لكن أحد الأشخاص المطلعين، أشار إلى أنه مع دخول عملية بيع النادي شهرها الثامن، يمكن لعائلة غليزر اتخاذ قرار مختلف والاحتفاظ بالنادي والقبول فقط بتمويل من مستثمر خارجي لتجديد ملعب النادي “أولد ترافورد” والمرافق التدريبية.

ورفض متحدثون باسم المجموعة القطرية ومانشستر يونايتد التعليق لبلومبرغ.

العرض القطري حاليا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة جليزر التي تملك مانشستر يونايتد
دفعة كبيرة للعرض القطري للاستحواذ على “الشياطين الحمر”
قالت مصادر مطلعة لرويترز، الخميس، إن نادي مانشستر يونايتد يبحث منح مجموعة يقودها الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل أكثر من 6 مليارات دولار.
وكانت وكالة رويترز نقلت منتصف الشهر الجاري أن نادي مانشستر يونايتد يبحث منح المجموعة القطرية حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي الذي ينافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل أكثر من 6 مليارات دولار.

ويعتبر مانشستر يونايتد أحد أعلى الأصول الرياضية قيمة، وحال بيعه مقابل ستة مليارات دولار، فإنها ستصبح واحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق على خطى فريق واشنطن كوماندرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية في الولايات المتحدة الذي بيع هذا العام.

وقفزت أسهم النادي بنحو 15 في المئة بعد التقرير، قبل أن تنخفض لتحقيق بعض المكاسب.

وخلال الفترة الحصرية المتفق عليها، لن يكون بمقدور مانشستر يونايتد التفاوض مع أي طرف آخر بخلاف الشيخ جاسم، ولم يتبين مدة تلك الفترة.

ولا يمتلك الملاك الحاليون للنادي شعبية كبيرة بين المشجعين، إذ تكررت المطالبات برحيلهم، خصوصا بعد عدم تحقيق النادي لبطولة الدوري الإنكليزي طوال عشر سنوات منذ رحيل الأسطورة أليكس فيرغسون عن قيادة الفريق.

ومع استمرار مفاوضات البيع، يزداد التوتر في أوساط جماهير النادي الراغبة في وصول ملاك جدد يبدأون العمل سريعًا، قبل الموسم الجديد.

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