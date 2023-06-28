جو بايدن

زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب في “العراق”

2023-06-28 / 20:19
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هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يخسر الحرب في العراق” بدلا من أن يقول أوكرانيا في زلة لسان جديدة.

وجاءت زلة اللسان في حديث بايدن للصحافيين قبل قليل من مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى شيكاغو حين سُئل إذا كان بوتين قد أضعفه التمرد القصير الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي تخوض قواته معارك في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي “من الصعب إصدار حكم على ذلك. لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق. إنه يخسر الحرب في الداخل وأصبح منبوذا نوعا ما حول العالم. لا يقتصر الأمر على حلف شمال الأطلسي، ولا الاتحاد الأوروبي. هناك اليابان، هناك 40 دولة”.

وهذه ثاني زلة لسان في 24 ساعة. فمساء أمس الثلاثاء، تدارك بايدن زلة لسان أخرى أثناء حملة لجمع الأموال، حين تحدث عن الصين بينما كان يقصد الهند التي زار رئيس وزرائها ناريندرا مودي البيت الأبيض قبل أسبوع.

وقال بايدن حينها “ربما رأيتم صديقي المفضل الجديد، وهو رئيس وزراء دولة صغيرة هي الآن الأكبر في العالم، الصين… عفوا، أعني الهند”.

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